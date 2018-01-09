تصغير الخط تكبير الخط

لندن-الرسالة نت

واصل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، حصد الجوائز والألقاب الفردية طوال الأسابيع الأخيرة.

وحصل هدف محمد صلاح في الديربي ضد إيفرتون على المركز الأول، كأفضل هدف لفريق ليفربول الإنجليزي في شهر ديسمبر، وذلك بعد استطلاع للرأي على الموقع الرسمي للنادي.

وقال موقع ليفربول إن الدولي المصري قد بذل جهدًا فرديًا مميزًا، ليكسر جمود اللقاء أمام (التوفيز) على ملعب أنفيلد بتسجيله هدفًا رائعًا.

وكان صلاح قد وصف هذا الهدف بأنه الأفضل له بقميص ليفربول حتى الآن، ويبدو أن مشجعي الريدز يتفقون مع الفرعون بعد اختيارهم الهدف كأفضل هدف لفريق المدرب يورجن كلوب في شهر ديسمبر.

وجاء ترتيب أول 5 أهداف على النحو التالي ..

1- هدف صلاح ضد إيفرتون.

2- هدف كوتينيو ضد سوانزي سيتي.

3- هدف ساديو ماني ضد سبارتاك موسكو.

4- هدف صلاح ضد ليستر سيتي.

5- هدف ألكسندر أرنولد ضد سوانزي.

يذكر أن محمد صلاح حصد خلال شهر يناير الجاري، وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إضافة إلى أفضل لاعب في البريميرليج للمرة الثانية على التوالي.