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غزة-الرسالة نت

أكد معين مقاط مدير وحدة الإسكان في الأونروا اليوم الثلاثاء، انه سيتم صرف بدل الايجار لـ 2000 عائلة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال م. مقاط خلال تصريحات لإذاعة القدس ان الدفعة المالية البالغة مليون و300 ألف دولار لبدل الايجار أصبحت في المالية و هي الدفعة الأخيرة من بدل الايجار للمواطنين من العام الماضي 2017.

ومن جهة أخرى أعلن مقاط عن موافقة الجانب "الإسرائيلي" الليلة الماضية وفقا لنظام السستم على ادخال مواد البناء ل 300 عائلة ممن دمرت منازلهم.

وبشأن الضرر الجزئي من المنازل فأوضح انه حتى الآن لم يصل أي شيء من أموال وفي حال وصولها سيتم التبليغ.

ويشار الى ان قوات الاحتلال كانت تماطل في الموافقة على البناء لـ 600 مواطن ممن دمرت منازلهم.