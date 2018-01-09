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رام الله - الرسالة نت

قال مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعلاقات الخارجية نبيل شعث، إن القيادة الفلسطينية ما تزال على موقفها المقاطع لزيارة نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس، الذي يزور المنطقة منتصف يناير الجاري.

وقال شعث في تصريح صحفي إن "موقفنا لم يتغير حتى اللحظة، ولن يتغير طالما بقيت تصرفات الإدارة الامريكية الحالية المنحازة لإسرائيل".

وأضاف "لا يوجد حسب علمنا على جدول بينس زيارة لرام الله، وهو يعلم أنه لن يتم استقباله لو قرر ذلك".

واعتبر أن ما تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات بما فيها التهديد بقطع المساعدات وتجميد أموال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية "أونروا" تؤكد انحيازهم الكامل لجانب "اسرائيل".

وكان عباس قال في تصريحات سابقة إن الإعلان الأمريكي حول القدس مرفوض، ويعد بمثابة إعلان بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية التسوية.

وبعد إعلان ترمب القدس "عاصمة لإسرائيل" رفضت السلطة الفلسطينية استقبال نائب الرئيس الأمريكي الذي كان ينوي زيارة المنطقة بعد أيام من الإعلان.