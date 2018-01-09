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رام الله – الرسالة نت

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنها سيّرت قافلة أدوية، ومستهلكات طبية، ومواد مخبرية، وحليب أطفال، من مستودعات الوزارة المركزية بنابلس، الى مستودعاتها في قطاع غزة، وبتكلفة مالية وصلت الى 4 ملايين دولار.

وقال وزير الصحة جواد عواد في تصريح نقلته وكالة وفا الرسمية من مقر المستودعات المركزية بنابلس: "بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله، تسير وزارة الصحة اليوم قافلة مكونة من 38 شاحنة، محملة بالأدوية، إضافة الى شاحنة مبردة، بقيمة مالية تصل الى 4 ملايين دولار".

وتابع: "تضم هذه الشحنة أدوية لعلاج مرضى السرطان، والهيموفيليا، والسكري، والأمراض الجلدية، والمسكنات والمضادات الحيوية، ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ومواد خاصة بجراحة القلب والقسطرة، وخيوط جراحية لغرف العمليات، وأدوات ومواد خاصة بالأسنان، وجراحة الأعصاب، وعلاج مرضى العيون".

وأضاف عواد "كما تضم هذه الشحنة مواد مخبرية لإجراء الفحوصات الطبية، وفلاتر خاصة بغسيل الكلى، إضافة الى حليب للأطفال".