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غزة-إسماعيل الغول

توقع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي مسعود غنايم، أن ينجح الحزب اليميني المتطرف بتمرير مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب.

وقال غنايم في تصريح لـ “الرسالة نت"، الثلاثاء، إن الائتلاف اليميني سينجح بتمريره، كما نجح قبل ذلك بخفض الميزانيات والأموال التي تصل إلى خزينة السلطة، موضحًا أن حكومة نتنياهو تبذل قصارى جهدها من أجل تمرير أي قانون يضيّق على الفلسطينيين.

وأشار النائب بالكنيست إلى أن تزايد إقرار الاحتلال للقوانين مستغلا الأوضاع الإقليمية ووجود ترامب في رئاسة الولايات المتحدة الذي يعتبر داعما للاحتلال.

يذكر أن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست ستناقش مشروع قانون خصم الأموال التي تدفعها السلطة لعائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من أموال الضرائب.

وأصدرت وزارة الدفاع مذكرة لمنع دفع السلطة الفلسطينية الأموال لمن أسماهم "الإرهابيين" وأسرهم، في إشارة إلى أهالي الأسرى.