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غزة – الرسالة نت

قال رئيس جامعة الأقصى بغزة كمال الشرافي إن هناك توجها لدى الجامعة وكلية الإعلام فيها، لشراء قناة الكتاب الفضائية التي أعلن مجلس أمناء الجامعة الإسلامية التي تتبع له القناة، قبل نحو شهر عن وقف بثها بشكل رسمي.

وأفاد الشرافي، في حديث مع إذاعة "صوت التربية والتعليم" التابعة لوزارة التربية والتعليم بغزة، إن هذا التوجه يأتي في إطار تطوير كلية الإعلام بجامعة الأقصى.

وأوضح رئيس جامعة الأقصى أن التوجه الحالي لدى الإدارة قيد الدراسة، وفي حال تم شراء القناة سيتم تغيير اسمها وردفها لتكون تابعة لكلية الإعلام.

يذكر أن قناة الكتاب أوقفت بثها مع نهاية 2017، بسبب ما وصفته إدارتها بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها القناة من فترة ليست بالقصيرة.﻿