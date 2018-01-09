تصغير الخط تكبير الخط

غزة - الرسالة نت

أصيب، مساء الثلاثاء، الشاب قصي محمد العمور (20 عاما) بعيار ناري في القدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمنى بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة تقوع تحديدا في محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها من رصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب قصي برصاصة حي في القدم.

ونقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، عولجوا ميدانيا.