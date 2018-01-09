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القدس المحتلة - الرسالة نت

أجرى موقع "إيلاف" السعودي مقابلة مع زعيم كتلة المعارضة في الكنيست إسحق هرتسوغ وصف خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه أحد الثوريين الكبار في الشرق الأوسط، وقال إنه يحترم كثيرا الخطوات التي يقوم بها.

وهذه هي المقابلة الثانية من نوعها مع شخصية رسمية (إسرائيلية) يجريها الموقع السعودي، إذ سبق أن أجرى مقابلة مماثلة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع رئيس الأركان (الإسرائيلي) الجنرال غادي إيزنكوت.

وخلال المقابلة، وجه هرتسوغ - وهو نائب عن حزب العمل الإسرائيلي- دعوة إلى العرب -وفي مقدمتهم السعودية- للعمل على الخروج مما وصفه بالطريق المسدود في عملية السلام.

ورأى هرتسوغ أن هناك دورا كبيرا في هذه المرحلة للمملكة السعودية التي قال إنه يجب مساعدتها في إحياء العملية السلمية مع الفلسطينيين.

وقال إن السعودية والإمارات والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني حاولوا مرارا حمل الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات، مشيرا إلى أن السيسي وابن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يقدمون طروحات مثيرة للإعجاب.

وطالب هرتسوغ خلال المقابلة مع "إيلاف" بمنح السعودية دورا مركزيا في الإشراف على الأماكن المقدسة في فلسطين، بالنظر إلى تجربتها في إدارة الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وأكد أن حزب العمل وحلفاءه سيسقطون حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وسيفاوضون الفلسطينيين على حل الدولتين.

الجزيرة نت