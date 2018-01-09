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لندن - الرسالة نت

أظهرت بيانات، الثلاثاء أن معدل البطالة في منطقة اليورو هبط إلى مستوى جديد هو الأدنى خلال تسعة أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بفضل النمو الاقتصادي القوي، لكن معدلات البطالة تتباين على نطاق واسع في منطقة العملة الموحدة.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن معدل البطالة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 8.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شهد انخفاضا من 8.8% في الشهر الذي قبله ليسجل أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2009.

وأضاف يوروستات أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بنحو 107 آلاف، ليستقر عند 14.263 مليونا في منطقة اليورو.

لكن متوسط معدل البطالة في منطقة العملة الموحدة بأكملها ينطوي على تباين كبير، إذ بلغ في ألمانيا 3.6% بينما سجل في اليونان 20.5% في سبتمبر/أيلول الماضي بحسب آخر الأرقام، ووصل إلى16.7% في إسبانيا و11% في إيطاليا و9.2% في فرنسا.

وما يزال معدل البطالة في منطقة اليورو أعلى بكثير من مثيله المسجل قبل الأزمة المالية عام 2007 و2008 عندما كان 7.5%.

وفي مجمل الاتحاد الأوروبي بلغ معدل البطالة 7.3% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع عن الشهر السابق (7.4%).

وبعد سنوات من ضعف الاقتصاد الناتج عن أزمة الديون السيادية، ينمو اقتصاد منطقة اليورو حاليا بأسرع وتيرة في عشر سنوات، مسجلا 2.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2017.