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الرسالة نت - وكالات

يواصل فالنسيا العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث أن نادي الخفافيش يقترب من التعاقد مع متوسط ميدان أرسنال الفرنسي فرانسيس كوكلين.

وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن فالنسيا تقدم بعرض رسمي من أجل التعاقد مع فرانسيس كوكلين على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو، مع الاحتفاظ بخيار شراء عقد اللاعب خلال الصيف المقبل.

ونقلا عن نفس المصدر، فإن أرسنال منفتح على التخلي عن كوكلين لصالح فالنسيا، خصوصا وأن النادي الإسباني مستعد لوضع خيار الشراء خلال الصيف المقبل مقابل 12 مليون يورو.

ويرتبط كوكلين (26 سنة) مع أرسنال بعقد يمتد إلى غاية صيف 2021، هو الذي يعتبر من أبناء أكاديمة أرسنال حيث أنه انضم إلى النادي منذ سنة 2008.