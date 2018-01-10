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الرسالة نت - وكالات

كشفت وسائل اعلام إنجليزية عن اصابة لاعب مانشستر يونايتد، زلاتان إبراهيموفيتش في غضروف الركبة التي أصيب فيها بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي، لتتفاقم مشاكله ويتأخر تعافيه.

اليونايتد جدد تعاقد النجم السويدي لينتهي الصيف المقبل، ولكن باستثناء الظهور في عدة مباريات قليلة وتسجيل هدف وحيد فشل زلاتان في اضافة بصمة حقيقية للفريق.

ووضعت اصابة إبراهيموفيتش اليونايتد في مأزق على الصعيد الهجومي إذ سيتحتم عليه اللجوء لحلول بديلة للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

ومن الخيارات المتاحة أمام "الشياطين الحمر"، شراء مهاجم في منتصف العشرينيات، وهذا سيكلفهم الكثير إلا لو كان خيارا ثانويا.

في حين يأتي الاعتماد على راشفورد أو مارسيال كحل بديل للوكاكو وابقاء الآخر كجناح، ثاني الخيارات أمام اليونايتد.