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الرسالة نت - وكالات

قاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز صعب على ضيفه بريستول سيتي (2-1) مساء الثلاثاء، على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وسجل هدفي السيتي، كيفن دي بروين (55)، وأغويرو (92)، في حين أحرز لبريستول، بوبي ريد "ضربة جزاء" (44).

ويقام لقاء الإياب في الثالث والعشرين من الشهر الحالي على ملعب بريستول سيتي.

وكان بريستول قد أقصى مانشستر يونايتد من الدور ربع النهائي للبطولة، إثر فوزه عليه (2-1).