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الرياض - الرسالة نت

نشرت صحيفة "باسلر زيتونغ" السويسرية تقريرا حول رغبة الحكومة السعودية في شراء نظام الصواريخ المضادة "القبة الحديدية" الإسرائيلي.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أن الحكومة السعودية أبدت رغبتها في شراء النظام الدفاعي (الإسرائيلي)؛ لتعترض صواريخ الحوثيين من اليمن.

وتفيد الصحيفة الصادرة في بال السويسرية بأن "تاجر سلاح أوروبي في العاصمة السعودية الرياض" قال إن السعوديين يدرسون شراء الأسلحة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك نظام القبة الحديدية، الذي قامت بتطويره الشركة الإسرائيلية "رافال" لأنظمة الدفاع والصناعات الجوية الإسرائيلية، والمعروف باسم "تروفي أكتف بروتيكشن سيستم"، ويتم تركيب النظام على الدبابات من أجل تحييد أي صاروخ يستهدف الدبابة.

ويلفت التقرير إلى أن المسؤولين السعوديين اطلعوا على الأسلحة (الإسرائيلية) في مدينة أبو ظبي الاماراتية.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المملكة و(إسرائيل)، إلا أن الصحيفة تحدثت عن علاقات أمنية قوية بين البلدين، و"سجلت تقدما" ملحوظا، بحسب مراقبين في الرياض وتل أبيب.

ويورد التقرير نقلا عن خبراء في الشرق الأوسط، قولهم إن العامل الأمني الموحد بين السعودية و(إسرائيل) هو العداوة للنظام الإيراني، وتمدد طهران في الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير: "كلاهما يريدان وقف الطموحات الإيرانية"، بحسب ما كتب الصحافي السويسري بيير هيومان مراسل الصحيفة في تل أبيب، وذلك في المقال الذي تحدث فيه عن العلاقات العسكرية بين السعودية وإسرائيل.