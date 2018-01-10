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غزة - الرسالة نت

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، اليوم الأربعاء.

ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وغدا الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية.

ويكون الطقس غالبا صافٍ، ولطيفا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.