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نابلس - الرسالة نت

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء الثلاثاء، أن عملية نابلس الموجعة تؤكد أن كل محاولات اقتلاع المقاومة واجتثاثها لم ولن تفلح وهي ما زالت قادرة على تحديد الموعد والطريقة والأسلوب المناسب للتنفيذ.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب: "عملية نابلس الموجعة تؤكد أن كل محاولات اقتلاع المقاومة واجتثاثها لم ولن تفلح وهي ما زالت قادرة على تحديد الموعد والطريقة والأسلوب المناسب للتنفيذ".

وأوضحت السرايا أن عملية نابلس تؤكد على ديمومة المقاومة وحيويتها وأن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن هذا النهج المقدس ضد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه لاسترداد حقوقه المسلوبة.

يذكر أن مستوطن (إسرائيلي)، قتل مساء الثلاثاء، متأثرا بإصابته في عملية إطلاق نار غرب قرية "تل" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت إذاعة الجيش (الإسرائيلي) أن المستوطن الذي قتل في العملية حاخام ويدعى "عزريئيل شيبح" ويبلغ من العمر (35عاما).