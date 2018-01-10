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الضفة المحتلة - الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، الليلة الماضية، حملة اعتقالات ودهم في عدد من مدن الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر اعلامية، نقلا عن مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من مدن أريحا ونابلس المحتلة.

ففي مدينة أريحا، اندلعت مواجهات بين شبان غاضبين وقوات الاحتلال، أصيب على إثرها عدد من الشبان، واعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد ومحمد براهمة.

وفي مدينة نابلس، هاجم مستوطنون المواطنين الفلسطينيين وأصيب على إثرها ثلاثة شبان بكسور مختلفة، واعتقلت قوات الاحتلال الشاب تامر طاهر من أمام منزله في بلدة تل غرب مدينة نابلس.

يذكر أن الاحتلال عاش الليلة، حالة من "الهيستيريا"، حيث قتل مستوطن (إسرائيلي)، بعملية إطلاق بالقرب من مستوطنة "حفات جلعاد"، قرب قرية صرة غرب نابلس.