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صنعاء - الرسالة نت

أعلن الجيش اليمني مساء الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي في معارك وقصف لمقاتلات التحالف العربي بمحافظة حجة شمال غرب العاصمة صنعاء، كما أعلن استعادته مواقع جديدة من الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني إن مقاتلات التحالف شنت 11 غارة جوية على مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في جبهة ميدي الساحلية.

وأضاف في بيان له أن الغارات تزامنت مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيا الحوثي من جهة أخرى "أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا".

وتخوض قوات الجيش الوطني معارك عنيفة مع الحوثيين منذ نحو ثلاثة أعوام في مدينة ميدي، تمكن خلالها الجيش الوطني من السيطرة على مواقع إستراتيجية في المدينة القريبة من الشريط الحدودي مع السعودية.

مواقع جديدة

وفي وقت سابق أمس أعلنت قوات الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف شمال شرق صنعاء.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن "قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحرير مواقع ومناطق جديدة في مديرية خب والشعف ووصلت إلى أولى مناطق مديرية برط العنان غرب محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية".

وأضاف أن قوات الجيش "دحرت مليشيات الحوثي من مواقع قرن شامان المطل على منطقة القعيف وجبل شوكان وجبلة عمر غرب اليتمة أولى مناطق مديرية برط العنان".

ويشهد عدد من الجبهات بمحافظة الجوف معارك عنيفة بين الطرفين، تمكنت خلالها القوات الحكومية من استعادة مواقع إستراتيجية في المحافظة الواقعة على حدود محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين والقريبة من الحدود السعودية.

الجزيرة نت