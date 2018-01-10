تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

هبط الذهب تحت ضغط من صعود الدولار بفعل القلق بشأن الشكوك السياسية في أوروبا، بينما أدى ازدهار أسواق الأسهم أيضا إلى ضعف الحماس للمعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ثالث مستوى قياسي مرتفع منذ بداية يناير/ كانون الثاني، مدعوما بزيادة في الطلب من صناعة السيارات.

وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.5% إلى 1313.98 دولار للأونصة، في أواخر التعاملات في السوق الأمريكي. ولامست الأسعار في الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ 15 سبتمبر/أيلول عند 1325.86 دولار للأونصة.

وانخفضت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير/شباط 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1313.70 دولار للأونصة.

وارتفع البلاديوم 0.16 في المئة إلى 1102.30 دولار للأونصة بعدما لامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 1111.40 دولار.

وزاد الدولار 0.2 في المئة مقابل سلة من عملات رئيسية اليوم، وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وسجل الدولار يوم أمس أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وتراجعت الفضة 0.76 بالمئة إلى 17.01 دولار للأونصة.

وانخفض البلاتين 0.52 بالمئة إلى 976.30 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الاثنين أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر عند 973.60 دولار.

CNBC