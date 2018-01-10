تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأربعاء، أن 3 ملايين يورو فقط، تعطل إتمام برشلونة لصفقته الجديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن لاعب بالميراس البرازيلي، ياري مينا، يأمل في حسم انتقاله للبلوغرانا، اليوم، ليسافر إلى برشلونة، غدا الخميس، قبل تقديمه لوسائل الإعلام، الجمعة.

وقالت الصحيفة، إن سبب تأجيل إتمام الصفقة، حتى الآن، هو رغبة بالميراس في الحصول على 15 مليون يورو، نظرا لأن النادي السابق للاعب، إنديبندينتي سانتا في، سيحصل أيضا على نسبة من عائد بيعه، بينما لا يريد "البارشا" دفع أكثر من 12 مليونا.

وأضافت: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن مينا سينضم لبرشلونة، يوم الجمعة، ولكن إذا لم يحدث ذلك، فسيتم تأجيل الصفقة مجددا، حتى الأسبوع المقبل، في ظل انشغال الفريق الكتالوني حاليا، بالتحضير لمواجهة سيلتا فيغو، في كأس الملك، ثم مباراة ريال سوسيداد في الليغا".

وكان برشلونة قد عقد اتفاقا مع بالميراس لضم مينا، الصيف المقبل، مقابل 9 ملايين يورو، إلا أن متصدر "الليغا"، يريد جلب اللاعب مبكرا، هذا الشهر، ليحل بدلا من المخضرم، خافيير ماسكيرانو، الذي سيرحل خلال الميركاتو الشتوي.