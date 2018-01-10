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غزة- الرسالة نت

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة اليوم الأربعاء أن الجدول المعمول به لوصل الكهرباء للمواطنين في محافظات القطاع 6 ساعات وصل مقابل 12 قطع، وذلك بعد دخول الـ50 ميجا وات المعادة من الاحتلال الاسرائيلي إلى الخدمة قبل يومين.

وأوضح مدير دائرة الإعلام في الشركة محمد ثابت في تصريح صحفي، أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجا وات بعد عودة الـ50 ميجا المقلصة.

وبيّن أن الخطوط المصرية تعمل بقدرة 14 ميجا وات، حيث إن خط "غزة 2" المصري لا زال معطلًا منذ أكثر من شهر.

وأشار إلى أن محطة التوليد تمد بقرابة 56 ميجا وات من الطاقة، وأن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم هو 190 ميجا وات، فيما احتياج القطاع 500 ميجا وات تقريبًا.

وكانت الشركة الإسرائيلية قد أعادت الاثنين الماضي الـ50 ميجا وات التي قلصتها قبل أشهر طويلة بطلب من السلطة الفلسطينية.