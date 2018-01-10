تصغير الخط تكبير الخط

صنعاء-الرسالة نت

أعلن الحوثيون أنهم أدخلوا منظومة صواريخ أرض جو جديدة مطورة محليا قادرة على التصدي لطائرات التحالف العربي في اليمن.

وقال الحوثيون إن المنظومة الجديدة تمكنت من إسقاط طائرة من نوع تورنيدو في صعدة شمالي اليمن، وإصابة مقاتلة من طرز أف 15 في صنعاء.

وأكدوا أن قواتهم المسلحة باتت أقوى وأقدر على المواجهة والتصدي لسلاح الجو التابع للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكان الإعلام الحربي التابع للحوثيين قد بث لقطات لما قال إنه حطام مقاتلة سعودية أسقطتها دفاعاتهم الجوية يوم الأحد أثناء قصفها أهدافا في محافظة صعدة، لكن التحالف قال إن الطائرة سقطت بسبب خلل فني.