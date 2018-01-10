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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مواطنًا، فيما تواصل اعتقال آخرين بينهم أسرى محررون، وذلك على خلفية انتماءاتهم السياسية ودون أي سند قانوني.

ففي مدينة جنين اعتقلت أجهزة السلطة عبد الرؤوف جربوع (46 عاما)، بعد أن اقتحمت منزل شقيقه الأسير المحرر والمختطف السابق توفيق جربوع وعبثت بمحتوياته، مطالبة عائلته بضرورة تسليم نفسه لجهاز المخابرات.

ويواصل الناشط الشبابي قتيبة عازم إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثامن على التوالي احتجاجا على اعتقاله السياسي لدى مخابرات السلطة في سجن أريحا.

وفي طولكرم يواصل جهاز المخابرات اعتقال الأسير المحرر ناصر ذيب منذ 34 يوما، والأسير المحرر وائل الشلبي من بلدة عتيل منذ عشرة أيام.