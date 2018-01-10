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القاهرة-الرسالة نت

يعقد مجلس جامعة الدول العربية في الأول من شباط/ فبراير المقبل، اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية العرب في مقر الأمانة العامة للجامعة، لبحث تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس.

وأوضحت الأمانة العامة للجامعة الأربعاء في مذكرة رسمية بعثتها إلى الدول الأعضاء أنه تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اليوم الأول من الشهر المقبل.

وقالت إن هذا الاجتماع يأتي في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8221 بتاريخ 9 ديسمبر الماضي، الذي نص على إبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقويم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وبينت أنه جرى الاتفاق على عقد هذا الاجتماع بعد مشاورات تمت بين الأمانة العامة للجامعة وكل من جمهورية جيبوتي الرئيس الحالي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري والمملكة الأردنية الهاشمية الرئيس الحالي للقمة العربية، والوفد الوزاري العربي المصغر.

وكان الوفد الوزاري العربي، الذي يضم وزراء خارجية (الأردن (رئيسًا)، مصر، فلسطين، السعودية، الإمارات، والمغرب، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اجتمع في عمان الأسبوع الماضي، لتدارس أفضل السبل لمواجهة تداعيات إعلان ترمب.