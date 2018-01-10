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بكين-الرسالة نت

تمكنت سيدة الأعمال الصينية يانغ هويان من جمع ملياري دولار خلال الأيام الأربعة الأولى من تداولات العام الجديد، حسب وكالة "بلومبرغ" المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وقفزت إيرادات شركة "كانتوري غاردن لتطوير العقارات" التي تشغل يانغ موقع نائب رئيس مجلس الإدارة فيها، إلى نحو عشرين مليار دولار، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأسهم المالية خلال الأيام الأولى من تداولات العام الحالي محققة نسبة زيادة بلغت 17%.

وبفضل هذه الزيادة، قفزت يانغ هويان (36 عاماً) إلى المركز الواحد والثلاثين في قائمة أثرياء العالم، فضلا عن كونها أغنى وأصغر امرأة في الصين وآسيا، حسب قائمة بلومبرغ.

ودخلت يانغ عالم الاقتصاد والمال عام 2005، وهي ابنة رجل الأعمال الصيني يانغ قوه شيانغ الرئيس السابق لأكبر شركات العقارات الصينية، ودرست التسويق والخدمات اللوجستية، وتخرجت من جامعة أوهايو الأميركية عام 2003.

بعد عودتها إلى الصين، عملت مديرة لقسم المشتريات في شركة والدها، وبعد عام من العمل عينت مديرة تنفيذية. وفي عام 2006 نقل إليها والدها 70% من أسهم الشركة لتتمكن خلال سنوات قليلة من جمع ثروة قدرت بـ17.3 مليار دولار.

يشار إلى أن الصين شهدت ظهور 80 مليارديرا جديدا في البلاد خلال عام 2016، أي بمعدل ملياردير واحد كل خمسة أيام، وذلك وفق تقرير صدر عن شركة "يو.بي.أس" السويسرية لإدارة الثروات العالمية.

وأشار التقرير إلى استحواذ الصين على نحو 75% من أصحاب المليارات في آسيا بزيادة 5% عن العام السابق، بمتوسط ثروة بلغ 3.7 مليارات دولار للملياردير الواحد، حيث تفوقت للمرة الثانية على التوالي في عدد أثريائها على الولايات المتحدة التي شهدت العام الماضي انضمام 41 مليارديرا جديدا وخروج 36 من القائمة، بنسبة زيادة لم تتجاوز خمسة أفراد في العام.

يذكر أن الملياردير الصيني وانغ جيان لين رئيس مجموعة "داليان واندا" -كبرى شركات العقارات في الصين- يحتل صدارة قائمة أثرياء الصين بثروة بلغت 32 مليار دولار في العام الماضي.

يأتي بعده مؤسس الشركة التجارية الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" جاك ما في المركز الثاني بثروة بلغت 25.8 مليار دولار، بينما يحتل المركز الثالث مؤسس شركة "تينسنت" لخدمات الإنترنت ما هوا تينغ بثروة بلغت 22 مليارا.

أما يانغ هويان فقفزت هذا العام إلى المركز الخامس في قائمة أثرياء الصين بثروة تقدر بنحو 20 مليار دولار، مع حفاظها على مركزها كأغنى وأصغر سيدة في الصين وآسيا.