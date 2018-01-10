تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة- الرسالة نت

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الأربعاء، بلدتي جيت وفرعته شرق قلقيلية، واعتدوا على منازل المواطنين هناك.

وقال شهود عيان من جيت لـ"وفا" إن أكثر من 150 مستوطن من مستوطنة "جلعاد" هاجموا منطقة الباطن في الجهة الجنوبية من جيت، واعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم هناك، إلا أن أهالي القرية تصدوا لهم وأجبروهم على الانسحاب إلى المستوطنة.

وأضافوا أن اعتداء آخر نفذه المستوطنون على منازل المواطنين في قرية فرعتا، إلا أن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على العودة إلى المستوطنة.