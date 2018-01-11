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صنعاء- الرسالة نت

كشفت جماعة الحوثي أن قواتها اقتحمت السبت الماضي موقعا عسكريا داخل الأراضي السعودية وقتلت عددا من جنوده، في حين هددت اليوم الأربعاء بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر عبر إغلاق باب المندب.

وأوضحت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن قواتهم اقتحمت موقع ضبعة العسكري في منطقة نجران الواقعة على الحدود بين اليمن والسعودية وبثت صورا للعملية.

وأكدت الجماعة أنها قتلت عددا من الجيش السعودي واعترفت في الوقت ذاته بسقوط عدد من مسلحيها في مواجهات على الحدود.

وتشهد مناطق نجران وجازان وعسير مواجهات مستمرة بين الحوثيين والجيش السعودي. وقد شنت مقاتلات سعودية غارات على مناطق حدودية بينها موقع ضبعة.

ومن جانبها تحدثت وسائل إعلام سعودية في وقت سابق عن مقتل ثمانية جنود سعوديين في مواجهات بالحد الجنوبي.

وفي سياق متصل، هددت مليشيا جماعة الحوثي بتعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر إذا لم يتوقف قصف التحالف العربي بقيادة السعودية لميناء الحديدة الخاضع للجماعة.

وقال رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد إنه في حال "استمرار العدوان" سيجري اللجوء إلى خيارات إستراتيجية منها "قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية".

وفي تصريحات لقناة سي أن أن قال قيادي بالجماعة إن لديهم آلاف المقاتلين قرب مضيق باب المندب، وهم على استعداد للتحرك.

وأضاف مصدر في الجماعة أن قواتها البرية والبحرية مستعدة للاستجابة لأمر إغلاق خط الملاحة إذا استمر التحالف في تصعيد هجماته.

وفي تغريدة على تويتر قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن التهديدات "توثيق جديد للطبيعة الإرهابية للمليشيا الحوثية. للعلم تهديد الصماد جاء في اجتماعه ببعثة الأمم المتحدة".

وقال مصدر مقرب من الحكومة السعودية إنهم على علم بأن زورقا حوثيا ملغما استهدف ناقلة نفط في البحر الأحمر