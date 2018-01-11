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الضفة المحتلة- الرسالة نت

اعتقلت قوات الاحتلال الليلة 18 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما لا يزال الإغلاق مفروضا على نابلس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن الاغلاق ما زال مفروضا على مدينة نابلس والقرى المحيطة في إطار استمرار البحث عن منفذي عملية إطلاق النار اول أمس على مفترق موقع حڤات جلعاد الاستيطاني والتي قتل فيها مستوطن.

وفي قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، اعتقل الاحتلال شابين، وذكر شهود عيان أن عناصر المستعربين اعتقلوا الشاب رشيد محمد درويش (17عاما)، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، كما اعتقل الجنود الشاب عبود نعاجي، خلال اقتحامهم القرية.

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت في وقت سابق بين الشبان وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت نحو الشبان، وردوا عليها برشق الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل قرية العيسوية لعدة ساعات، بعد إصابة أحد الجنود خلال المواجهات، ومنعت المركبات من الدخول إلى من القرية أو الخروج منها، ما تسبب بأزمة خانقة على كافة المداخل.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مؤقتة داخل القرية ومدخلها الغربي، وقامت بتوقيف السيارات وتفتيشها.

يذكر أن الشاب رشيد درويش شقيق الأسير المقدسي مجد درويش المعتقل لمدة 4 سنوات في سجون الاحتلال، وقضى قيد الاعتقال الإداري 6 شهور، وجدد اعتقاله لمدة 6 شهور أخرى.

ويعتبر رشيد درويش أصغر أشقائه، وكان قد أفرج عن شقيقه موسى الأكبر العام الماضي، بعد أن قضى 12 عاما في السجون الإسرائيلية.