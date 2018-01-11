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الرسالة نت - ترجمة مؤمن مقداد

لا تزال عملية نابلس وتهديدات قادة الاحتلال لمنفذيها تسيطر على الصحافة العبرية صباح اليوم الخميس:

معاريف:

اعتقل الجيش الإسرائيلي 18 فلسطينيا مطلوبا في يهودا والسامرة ليلة أمس.

مبعوث ترامب للشرق الأوسط غرينبلات: إشادة حماس والسلطة بالهجوم ستزيد من التحريض والعنف وتسلب فرص السلام.

نتنياهو: تحدثت اليوم مع رئيس الشاباك وأبلغني عن أنهم يبذلون جهود مكثفة حول الهجوم القاتل أمس.

نتنياهو: السلطة الفلسطينية تدعم "إرهابيا" قتل أبا لستة أطفال والوصول إلى القتلة مسألة وقت فقط.

الوزير نفتالي بينيت: كل "جريمة" قتل سيكون مقابلها رد فوري بالبناء والاستيطان.

هأرتس:

مسؤولون أمريكيون سابقون: اقترح نتنياهو في عام 2014 إعطاء عباس أراضي في سيناء للضم في الضفة الغربية.

وزير المالية الإسرائيلي: لا أعمل من أجل حل الائتلاف الحكومي.

يديعوت أحرونوت:

لائحة اتهام خطيرة صدرت ضد 4 جنود بينهم قائدان ضربوا باللكمات والركبات صديقهم في الوحدة في نقطة على حدود غزة حتى بعد أن فقد وعيه.

إلغاء تجربة صاروخ حيتس بسبب أن الصاروخ لم ينطلق من منصته لخلل فني لم يعرف.

أيزنكوت: الهدف الرئيسي الآن هو تحديد موقع خلية الهجوم ووقفها.

ليبرمان: لقد أمرت بدراسة تنظيم منطقة حفات جلعاد وتحويلها إلى مستوطنة.

"إسرائيل" هيوم:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 18 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

تستمر عمليات البحث عن الارهابيين منفذي الهجوم في جلعاد.

أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا من السفر إلى خمس ولايات في المكسيك.

فرنسا: لصوص مسلحون يسرقون الماس من فندق "ريتز".

القناة 7 العبرية:

تستمر عمليات البحث في العثور على الذين قتلوا الحاخام شيفاخ.

ستبدأ الحكومة مناقشات هذا الصباح حول الموافقة على ميزانية عام 2019.

أدانت فرنسا الهجوم بالقرب من هافات جلعاد.

مردخاي: فتح تحاول الاختباء بين الكلمات لكن في الواقع هدفها الحقيقي هو تشجيع الإرهاب وإثارة الجماهير.

الخارجية الفلسطينية تشن هجوما حادا على السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان.

وزيرة العدل أيليت شاكيد: إنهم يريدون اقتلاعنا لكن جوابنا أننا سنستمر في البناء وسيكون ردنا على الهجوم القاسي في حفات جلعاد هو تسوية وتطوير المنطقة هناك.

القناة 12 العبرية:

استمرار الحصار المفروض على مدينة نابلس واعتقال 18 مطلوبا.

هناك قلق من أن الخلية التي نفذت هجوم أمس قد تنفذ هجوم آخر قبل اعتقالها لذلك تم تعزيز القوات في جميع مناطق الضفة.

القناة 14 العبرية:

السيسي سيفوز بالانتخابات المصرية بسهولة لعدم وجود منافسين

شبان فلسطينيين رشقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية تجاه قوات الشرطة الإسرائيلية في العيسوية.

نتنياهو خلال لقاء مع وزراء خارجية ايرلندا وهولندا: على أبو مازن أن يدين الهجوم البغيض الذي وقع الليلة الماضية وعليه وقف تمويل القتلة وأسرهم

الهند تدرس صفقة الصواريخ مع رافائيل من خلال قناة حكومية.

عباس سيغادر بروكسل في 22 فبراير المقبل في زيارة الى الاتحاد الاوروبي وسيطلب من وزراء الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

والا العبري:

أدى يعقوب ليتسمان اليمين الدستورية نائبا لوزير الصحة

الهند ستدرس تنفيذ صفقة صواريخ رفائيل التي تم الغاؤها مسبقا، رئيس الوزراء الإسرائيلي سيزور الهند الأسبوع المقبل.

مراقب الدولة يوسف شابير يغرّم حزب الليكود 350,000 شيكل لارتكابهم مخالفات قانونية متعددة

بسبب الأزمة الإنسانية في غزة، سيعقد الاتحاد الأوروبي والنرويج اجتماعا طارئا بشأن هذه المسألة