تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

قتل 40 مدنيا جراء قصف النظام السوري على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية، خلال اليوم الأربعاء، وأمس الثلاثاء، بحسب مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وأفاد مراسل الأناضول بأن قصف النظام تواصل أمس واليوم على مدن دوما وحرستا وسقبا وعربين، وبلدات حمورية وبيت سوى ومديرة، إلى جانب منطقة المرج.

فيما أوضحت مصادر بالدفاع المدني، للأناضول، أن حصيلة قتلى أمس بمدن وبلدات الغوطة، ارتفعت من 26 إلى 38، بعد ارتفاع قتلى القصف على بلدة حمورية الثلاثاء، من 13 إلى 25، إثر وفاة جرحى، وانتشال جثامين بالبلدة التي تعرضت لقصف بصواريخ مظلية أسفرت عن تدمير 3 أبينة على رؤوس ساكنيها.

وأضافت المصادر أن مدنيين سقطا اليوم جراء قصف جوي على مدينة عربين وبلدة مديرة، ليرتفع عدد القتلى خلال أمس واليوم إلى 40.

وبحسب أرقام الدفاع المدني، فإن عدد القتلى جراء قصف النظام على الغوطة الشرقية، بلغ 161 مدنيا منذ 29 ديسمبر / كانون الأول الماضي.

وتقع الغوطة الشرقية ضمن مناطق "خفض التوتر"، في إطار اتفاق تم التوصل إليه العام الماضي خلال مباحثات أستانة، بضمانة من روسيا وإيران وتركيا، وهي آخر معقل للمعارضة قرب العاصمة، وتحاصرها قوات النظام منذ 2012.

ويواجه نحو 400 ألف مدني في المنطقة ظروفا كارثية، لأن قوات النظام تمنع دخول شحنات الإغاثة، ولا تسمح بإجلاء مئات يحتاجون إلى علاج عاجل.

وفي مسعى لإحكام الحصار، كثفت قوات النظام بدعم روسي عملياتها العسكرية في الأشهر الأخيرة، ويقول مسعفون إن القصف طال مستشفيات ومراكز للدفاع المدني.

وفي وقت سابق اليوم، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، في بيان، من ارتكاب "جرائم حرب" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، على خلفية غارات وضربات برية مكثفة من جانب قوات النظام السوري وحلفائه.