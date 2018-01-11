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القدس المحتلة-الرسالة نت

صادقت ما تسمى لجنة التخطيط العليا للبناء التابعة للإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي على بناء مئات الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية المحتلة بتوجيهات من وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن المصادقة تمت مساء أمس الأربعاء، وتشمل بناء 200 وحدة في مستوطنة "أورانيت" قرب قلقيلية، وأكثر من 50 وحدة في مستوطنة "فصايل" في غور الأردن، بالإضافة لخطة بناء مئات الوحدات في مستوطنات ضخمة مثل "أرائيل و"ألفي منشيه" وكلها تقع بمناطق شمال الضفة.

ومن المتوقع أن تنشر وزارة الإسكان الإسرائيلية عطاءات لبناء الوحدات المصادق عليها، بينما ذكرت الصحيفة أن الإدارة المدنية صادقت العام الماضي على بناء 3 آلاف وحدة بالمستوطنات، إلا أنه تم البدء ببناء العشرات فقط بسبب تأخر في العطاءات.

جاء ذلك في أعقاب تعهد وزير الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء بالمصادقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية بالضفة ضمن موجة بناء ضخمة.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن ليبرمان قوله إن مجلس التخطيط والبناء الأعلى بالضفة سيصادق على بناء 1285 وحدة استيطانية بعدة مستوطنات من بينها أرائيل وعمانوئيل جنوبي وجنوبي غرب نابلس، في حين سيتم البدء للتخطيط لبناء 2500 وحدة استيطانية في أكثر من 20 مستوطنة.

كما نقلت عن ليبرمان قوله إن مخططات البناء تشمل بناء أحياء ضخمة في كل مستوطنات "أرائيل وعمانوئيل".