تصغير الخط تكبير الخط

القدس المحتلة-الرسالة نت

واصل المستوطنون المتطرفون صباح الخميس اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا باب المغاربة، بعد انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين، وتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تجولهم في باحات الأقصى.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 42 مستوطنًا و37 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وخلال الاقتحام، أدى مستوطنون طقوسًا وشعائر تلمودية في باحات المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه عند منطقة باب الرحمة.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين للأقصى، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند الأبواب، بالإضافة إلى منع العشرات من دخول المسجد.

ويتعرض الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض مخطط تقسيمه زمانيًا ومكانيًا.