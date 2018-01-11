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لندن-الرسالة نت

قالت دراسة حديثة إن تجربة سيجارة واحدة فقط قد تدفعك إلى التدخين بشكل يومي، ما يلقي الضوء على أهمية منع تجربة ولو سيجارة واحدة من قبل الشخص.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوين ماري في لندن، ونشرت في مجلة أبحاث النيكوتين والتبغ.

وشملت الدراسة تحليل ثماني دراسات سابقة، تشمل معلومات عن أكثر من 215 ألف شخص من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكند وأستراليا ونيوزلندا.

ووجد الباحثون أنه بالنسبة للأشخاص الذين جربوا سيجارة واحدة، فإن 69% منهم تحولوا إلى مدخنين بشكل يومي.

وقد تشير الدراسة إلى أن إدمان التدخين قد يكون أسهل مما كان يعتقد، وأن الوصول إلى الإدمان لا يتطلب تدخين سجائر عدة ليحدث.