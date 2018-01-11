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القدس المحتلة -الرسالة نت

أعلنت محكمة الاحتلال العليا في مدينة القدس المحتلة، ظهر اليوم الخميس، أنها سترسل قرارها في الاستئناف المقدم من الأسيرة المقدسية إسراء الجعابيص (32 عاما وأم لطفل) ضد حكمها البالغ 11 عاما، مع محاميتها بعد انتهاء التداول في القضية.

وكان الاحتلال اعتقل الأسيرة الجعابيص، من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، قبل أكثر من عامين، بعد إصابتها بحروق إثر انفجار مركبتها، وحكمت عليها محاكم الاحتلال بالسجن لمدة 11 عاما.

وأطلق نشطاء مؤخرًا حملة للمطالبة بالإفراج عنها، وتقديم العلاج لها، في حين ناشدت الأسيرة الجعابيص في رسالة عاجلة من داخل سجون الاحتلال التدخل العاجل لتوفير العلاج لها، ومتابعة حالتها الصحية في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعاني منها.

وحسب عائلتها، فقد تدهورت الحالة الصحية للأسيرة الجعابيص، وهي تعاني من آلام وارتفاع درجات الحرارة بشكل دائم، ويحتاج علاجها لسنوات من التأهيل الجسدي والنفسي".

وقالت الجعابيص إنها تعاني من "تشنجات في اليدين، والقدمين، الأمر الذي يمنعها من القيام بأبسط الأمور الحياتية، ما يشعرها بالإهانة والخجل، لأنها أصبحت بحاجة دائمة للمساعدة".

وأضافت "أنا بحاجة ماسة لإجراء العملية، للتخفيف من هذه التشنجات، لأتمكن من القيام بأموري الشخصية البسيطة، والإدارة هنا تماطل دائمًا، ومنذ اعتقالي وهم يقولون إن العملية بالشهر الفلاني ولا يحدث أي شيء، ووضعي يسوء يومًا بعد يوم".

كما طالبت بإجراء عمليات جراحية عاجلة لها، لتتمكن من التعايش مع الوضع الصعب الذي تعانيه، جراء إصابتها بانفجار قبل اعتقالها.