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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

استبعد رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر، تخلي الأردن عن علاقته مع "إسرائيل"، مبرراً ذلك بقوله: "إسرائيل" هي الجارة الوحيدة المستقرة على حدود الأردن".

وأضاف في تصريح صحفي، صباح اليوم: "إن الأردنيين لا يحبذون العلاقة مع "إسرائيل" بسبب أحداث السفارة".

يذكر أن وزارة الخارجية الإسرائيلية منعت كبار المسؤولين فيها من المشاركة في نقاش أجراه اللوبي من أجل الرؤيا السياسية في الكنيست حول العلاقات القائمة بين "إسرائيل" والأردن.

وعقبت الوزارة بالقول: "إن ممثليها تعذرت عليهم المشاركة في هذا النقاش بسبب ارتباطات تتعلق بالجداول الزمنية"، وفق زعمها.