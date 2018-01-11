تصغير الخط تكبير الخط

غزة-الرسالة نت

أفادت مصادر مطلعة في حركة فتح بقطاع غزة، أن خلافات نشبت بين أمناء سر أقاليم الحركة وعضو لجنتها المركزية أحمد حلس داخل منزله بحي الشجاعية في غزة، مبينة أن عازية ذلك إلى كشف الاستثناءات من التقاعد من الوظيفة الحكومية.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن أمناء سر الأقاليم أثاروا موضوع الكشوف التي يتم استثنائها من التقاعد الاجباري الخاص بالكادر التنظيمي، مؤكدة أن مناكفة وشتائم وقعت نتيجة استثناء بعض الأسماء من التقاعد.

وأوضحت للرسالة نت، أن حلس أبلغ الحاضرين أن القيادة برام الله ليس لديها معايير للأسماء التي تُرشح للتقاعد، و"طلبوا منا إرسال كشوفات بالاستثناءات لاعتمادها من جهاز المخابرات حيث هي صاحبة كلمة الفصل".

وأشارت المصادر أن عدد من أمناء السر قد تم استثنائهم من التقاعد مثل إبراهيم أبو علي أمين سر اقليم الشرقية، ووليد شقورة أمين سر إقليم غرب خانيونس.