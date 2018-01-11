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غزة-الرسالة نت

قالت انتصار أبو عمارة مديرة مكتب الرئيس محمود عباس، أن قرار إحالة كافة موظفي مكتب الرئيس بغزة جاء بقرار شخصي منه.

وأضافت عمارة في اتصال خاص مع عدد من كبار موظفي الديوان في قطاع غزة: "أننا لا نريد العودة لغزة أبداً، وقرار التقاعد انتهى ولا يمكن تغييره" .

وجاء حديث عمارة عندما اتصل بها عدد من كبار الموظفين في الديوان من غزة للاستفسار عن سبب القرار، والتوسط لوقفه.

ووفق مصادر مطلعة فإن قرار الرئيس جاء نتيجة تقييمات أمنية لكافة موظفي الديوان بغزة قام بها جهاز المخابرات العامة، مضيفة أنه ثبت أن بعض العاملين لهم اتصالات مع العميد محمد الداية المرافق الشخصي للرئيس الشهيد أبو عمار.

ونوهت إلى أن معظم العاملين في مكتب الرئيس عينوا في بدايات السلطة الفلسطينية، وجاؤوا بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات، حيث ظلوا على تواصل مع الداية المتهم بالتحريض على السلطة واتهامها بالفساد.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر قرارًا بإحالة جميع موظفي مكتبه في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر، في كتاب رسمي بتاريخ 6 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي2017م.