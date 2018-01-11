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الرسالة نت – وكالات

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، الخميس، إنه غير قلق من أسعار النفط الحالية، متوقعاً استمرار توازن السوق خلال العام الحالي بدعم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف المزروعي، خلال منتدى الطاقة الإماراتي المنعقد في جامعة نيويورك بالعاصمة الإماراتية (أبوظبي): لا يوجد ما يدعو للذعر ولسنا في حاجة للقيام بشيء جديد في الأسواق.. وملتزمون باتفاق خفض الإنتاج لعام كامل.

وبدأ الأعضاء في "أوبك" ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/أذر 2018.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر إضافية تنتهي في ديسمبر/ كانون أول 2018، وسط خطوات تنفذها المنظمة ومنتجون مستقلون لخفض مخزونات النفط.

وأشار المزروعي، الذي يرأس منظمة "أوبك" حاليا، إلى أن السوق العالمية ما زالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات لا سيما وان هناك فائضا بنحو 100 مليون برميل ضمن المعروض في السوق.

ورأى المزروعي، أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط سيستغرق وقتا أكبر، مشيراً إلى إنه يتوقع توازن السوق في 2018.

وتابع المزروعي: لست قلقا من حدوث صدمة بالمعروض النفطي بسبب الاضطرابات السياسية في إيران، أو بسبب تراجع إنتاج فنزويلا.

ومنذ 28 ديسمبر الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)، احتجاجات على غلاء المعيشة، قبل أن تتحول لاحقًا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية.