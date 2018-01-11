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غزة- الرسالة نت

نظمت كتلة الصحفي الفلسطيني-غرب غزة "زيارات تهنئة" للزملاء في فضائية الأقصى ومؤسسة الرسالة للإعلام.

وهنأت الكتلة الصحفي رامي خريس بمناسبة توليه منصب "المدير العام لمؤسسة الرسالة".

وقال أحمد أبو دياب رئيس كتلة الصحفي-غرب غزة إن خريس من الصحافيين أصحاب الخبرة في الوسط الإعلامي الفلسطيني.

وأثنى على تعيينه مديرا عاما للرسالة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابا على أداء الرسالة.

كما هنأت الكتلة الصحفي محمد أبو ثريا مدير عام فضائية الأقصى؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في الإعلام.

وقدّمت كذلك التهنئة لعضو مجلس الكتلة غرب غزة، الصحفي أحمد الكومي بمناسبة حصوله على درجة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط.

وتمّنت الكتلة للزملاء الصحفيين مزيدا من الرقي والنجاح.