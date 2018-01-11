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برشلونة-الرسالة نت

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسمياً عن تعاقده مع قلب الدفاع الكولومبي الشاب ياري مينا قادماً من بالميراس البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال النادي الكتالوني في بيان رسمي: "توصل نادي برشلونة وبالميراس إلى اتفاق بشأن نقل اللاعب ياري مينا للبارسا خلال الفترة المتبقية من الموسم الحالي، وخمسة مواسم أخرى حتى 30 يونيو 2023".

وأضاف: "تبلغ تكلفة الصفقة 11.8 مليون يورو، بينما الشرط الجزائي في عقد اللاعب سيكون 100 مليون يورو".

وبذلك يكون مينا هو ثاني صفقات برشلونة الشتوية، بعد أن نجح "البلوجرانا" مؤخراً في ضم صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الانجليزي مقابل 160 مليون يورو.

وكان بالميراس البرازيلي قد أعلن موافقته على انتقال مدافعه الكولومبي إلى برشلونة في "الميركاتو" الحالي.

وذكرت مصادر من النادي أنه كان يتم التفاوض على الاتفاق منذ الاثنين الماضي عندما أعلن مينا (23 عاماً) رغبته في تقديم موعد انتقاله إلى برشلونة، لكن لم يتأكد سوى الأربعاء أن "البارسا" رفع عرضه إلى القيمة التي يريدها بالميراس.

وحقق بالميراس هدفه بالحصول على 10 ملايين يورو، إذ أن باقي قيمة الصفقة ستذهب لناديي ديبورتيفو باستو، وإندبنديينتي سانتا فيه الكولومبيين، نظراً لتأهل مينا بين صفوفيهما، فيما سيذهب جزء لصندوق تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للاعبين الشباب.

وسيحصل نادي سانتا فيه على جزء آخر من قيمة الصفقة، نظراً لامتلاكه نسبة من الحقوق الفيدرالية لمينا.

وكان اتفاق مبدئي موقع بين الناديين العام الماضي ينص على انتقال مينا إلى برشلونة في يوليو المقبل مقابل 9 ملايين يورو، ما يعني أن بالميراس استفاد من تقديم موعد الصفقة.