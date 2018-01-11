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مدريد-الرسالة نت

ضمت تشكيلة الفريق المثالي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الذي أعلن عنها اليوم الخميس، 5 لاعبين من ريال مدريد، ليعد الأكثر حضورا.

وجاءت التشكيلة التي اختيرت على أساس أصوات المشجعين كالتالي:

في حراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس)

في الدفاع: البرازيلي داني ألفيس (باريس سان جيرمان)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الإيطالي جورجيو كيليني (يوفنتوس) والبرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

في خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، الألماني توني كروس (ريال مدريد)، الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد) والبلجيكي إدين هازارد (تشيلسي).

في الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (ريال مدريد).