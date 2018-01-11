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رام الله-الرسالة نت

ودع اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بعثة فريق ترجي واد النيص، الذي من المقرر أن يواجه وديًا نادي الترجي التونسي، يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير/كانون الثاني الجاري، على استاد رادس الدولي بتونس.

ودعا اللواء الرجوب البعثة المشاركة في اللقاء الودي إلى تقديم صورة مشرقة عن الرياضة الفلسطينية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الفلسطيني والتونسي.

ويلتقي الفريقان على استاد مدينة رادس التونسية، معقل النادي الترجي، الذي يحتفل بمناسبة مرور 99 عامًا على تأسيسه.

وسيقام اللقاء الذي من المرجح أن يحضره عدد كبير من الجماهير التونسية، تحت عنوان "القدس في عيون التوانسة"، وتتكون بعثة واد النيص التي ستغادر غدًا الخميس إلى تونس من 35 فردًا ما بين لاعب وفني وإداري.