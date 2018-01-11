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الرياض-الرسالة نت

دخلت إدارة الهلال، في مفاوضات مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو، الذي يلعب لنادي أندرلخت البلجيكي، بعدما نال إعجاب المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وطالب بسرعة حسم التعاقد معه لتدعيم الفريق بعد إصابة البرازيلي كارلوس إدواردو.

في حال نجاح المفاوضات بين الهلال وأندرلخت، فإن انضمام الدولي الروماني سيكون بنظام الإعارة، حيث سيتم قيده بديلا للمهاجم الأوروجوياني ماتياس بريتوس، الذي انضم للزعيم الصيف الماضي، ولكنه لم يقدم ما يشفع للإبقاء عليه.

ويسعى الهلال لحسم ضم محترف مميز للفريق بعدما صرح رامون دياز، المدير الفني للفريق، بحاجة الفريق إلى تدعيم صفوفه عقب التعادل الأخير أمام الاتفاق، في مقابل عدم نية الإدارة في ضم أي لاعب محلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكان تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية قد وعد الهلال، بالتكفل بضم صانع ألعاب جديد للفريق في إطار حرصه على دعم الأندية بعدما لاحظ ضعف المستوى هذا الموسم.