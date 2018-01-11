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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قدّرت مصادر أمنية في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، وقوف حركة حماس خلف الهجوم الذي وقع في مستوطنة حفات جلعاد بمدينة نابلس، وأدى إلى قتل الحاخام رازيزيل شفاخ.

وذكر موقع مفزاك لايف العبري، أن قوات أمن الاحتلال بقيادة جهاز "الشاباك" والشرطة يقومان بعمليات بحث مكثفة بمدينة نابلس للوصول إلى منفذي العملية.

وكشف الموقع أن التقديرات الأمنية ترجح، أن يكون منفذ عملية إطلاق النار من مدينة نابلس، بعد أن تلقى تعليمات مباشرة من قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن عن مقتل مستوطن إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها، مساء الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، إثر تعرضه لإطلاق نار، بينما كان ماراً بسيارته قرب مستوطنة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.