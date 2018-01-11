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القدس المحتلة- الرسالة نت

كشفت مصادر سياسية مطلعة أن رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات، أبلغ القنصل الامريكي في القدس دون بلوم أن السلطة الفلسطينية لن توقف التنسيق الأمني بعد قرار الرئيس ترامب الاخير بشأن القدس.

وأضافت المصادر أن اجتماعا جرى بين عريقات وبلوم بناء على طلب الأول ليبلغه فيه عدم نية الرئيس محمود عباس وقف أو تجميد التنسيق الامني بالرغم من صدور القرار.

ونوهت إلى أن بلوم أبلغهم أن الرئيس ترامب متحمس لاستمرار الدعم للفلسطينيين المتعلق بالقطاع الأمني.

وحول نتائج جلسة المجلس المركزي الذي سيعقده عباس، أخبر عريقات بلوم بأن المجلس لن يصل لقرارات استثنائية تضر بعملية التسوية بين الطرفين القائمة على الاعتراف والتعايش السلمي.