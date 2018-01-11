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غزة- الرسالة نت

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية‏ حسين الشيخ ما تداولته وسائل الاعلام المحلية حول تصريحات نسبتها لقيادي في حركة فتح حول رفع العقوبات عن قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وأكد الشيخ في تصريحات صحفية اليوم "أن الرئيس محمود عباس لن يرفع الإجراءات عن قطاع غزة إلا بعد التمكين الفعلي لحكومة الوفاق برئاسة الدكتور رامي الحمد لله".

يشار الى أن وسائل الاعلام المحلية تداولت تصريحات صحفية على لسان القيادي في حركة فتح "يحيى رباح" تفيد بأن الحكومة ستقرر خلال الأيام المقبلة رفع الإجراءات العقابية عن غزة "ضمن الحل الأمثل" وكل القضايا مطروحة للنقاش.