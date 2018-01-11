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غزة-الرسالة نت

استشهد شاب وأصيب 3 آخرين بجراح مختلفة، مساء الخميس؛ جراء استهدافهم من قبل آلية عسكرية متمركزة على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل الرسالة نت باندلاع مواجهات قرب تلة أم حسنية شرق البريج، بين شبان من قطاع غزة وقوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ما أدى إلى ارتقاء شهيد واصابة ثلاثة آخرين.

وقالت مصادر طبية، إن الشاب وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى وهو بحالة حرجة، ما أدى إلى استشهاده، بينما وصفت حالة الإصابتين بالمتوسطة والطفيفة.

وفي السياق، أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، عن استشهاد الشاب أمير عبد الحميد أبو مساعد (16 عاماً) وإصابة 3 آخرين، برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي نابلس استشهد الشاب عمر قينو (16عاماً) مساء الخميس، بعد اصابته برصاصة بالرأس خلال مواجهات اندلعت في قرية عراق بورين.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة المحتلة، إن مواطناً أصيب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شهدتها قرية عراق بورين، بعد محاولة المواطنين التصدي لهجوم من قبل المستوطنين.

وأفادت مصادر طبية في نابلس، بوصول الشاب الى مستشفى رفيديا وهو بحالة حرجة جداً بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، ما أدى إلى استشهاده بعد فترة قصيرة.