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تونس-الرسالة نت

وصلت بعثة نادي واد النيص الفلسطيني، اليوم الخميس، إلى تونس، استعداداً لملاقاة نادي الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت القادم، تضامنا مع القدس، وضمن احتفالات الترجي التونسي بمناسبة مرور 99 عامًا على تأسيسه.

وأعلن نادي الترجي الرياضي التونسي عن تخصيص 60 ألف تذكرة لاستيعاب الجماهير، خاصة أن الفريق التونسي يتطلع لأن يكون اللقاء مهرجانا كرويا مميزا.

وتوجه ترجي واد النيص، الذي وقع على توأمة مع الرياضي التونسي قبل 10 سنوات، بوفد رياضي ضم 35 فرداً ما بين وفد إداري ولاعبين، حيث ينظر النادي للمباراة كأفضل تحضير لانطلاق إياب دوري الوطنية موبايل للمحترفين يوم 25 يناير الحالي.