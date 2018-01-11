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القدس المحتلة -الرسالة نت

التحق اللاعب الدولي الفلسطيني، جوناثان سوريا، رسميا، بصفوف هلال القدس، بعدما تم التعاقد معه، قبل عدة أسابيع، قادما من إنبي المصري.

وكان في استقبال اللاعب، عضو اللجنة الرياضية، فايز عابدين، حيث وصل سوريا بصحبة عائلته، إلى مدينة القدس.

ويعتبر سوريا من أفضل لاعبي المنتخب الفلسطيني، خلال الفترة الماضية، حيث سجل 8 أهداف، في آخر 14 مباراة دولية، كان آخرها في شباك عمان، على استاد الحسيني بالرام، للمرة الثانية على التوالي.

ويمتلك سوريا تجربة ناجحة في الدوري الفلسطيني، حيث سبق له اللعب مع أهلي الخليل.

وسيواجه الهلال، الوحدات، وديًا، غدًا الجمعة، على استاد القويسمة، كما يستضيف السويق العماني، يوم 22 من الشهر الجاري، على استاد الجامعة الأمريكية.