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الرياض-الرسالة نت

قالت وسائل إعلام سعودية إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا بالستيا أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه نجران.

وأوضحت أن الصاروخ تم التصدي له فوق منطقة الشرفة التابعة لنجران قبل الوصول إلى هدفه.

من جانبهم قال نشطاء حوثيون على موقع تويتر إن الصاروخ الذي أطلق اليوم من طراز "قاهر أم 2" وهو ذات الطراز الذي أطلق العام الماضي على مطار الملك خالد في منطقة خميس مشيط جنوب غرب السعودية.

وأوضح النشطاء أن هدف الصاروخ كان ضرب مربض طائرات الأباتشي ومعسكر القوة الخاصة السعودية المتواجدة في نجران.

وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظة انطلاق صواريخ منظومة الباتريوت السعودية لاعتراض صاروخ الحوثيين فوق نجران.