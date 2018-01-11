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مدريد-الرسالة نت

قال الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر والزهور والنباتات الحية، إن المغرب عزز خلال سنة 2017 موقعه كأول مصدر للفواكه والخضر للسوق الإسبانية، بقيمة للصادرات بلغت 462.3 مليون أورو إلى غاية تشرين الأول/ أكتوبر الأخير.

وأوضح الاتحاد، في بلاغ، أن هذه الواردات من المغرب سجلت ارتفاعا بنسبة 36 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016، مشيرا إلى أن المملكة تواصل سنة بعد أخرى تعزيز موقعها كأول مزود أجنبي لإسبانيا من الفواكه والخضر.

من جهة أخرى، أشار الاتحاد نقلا عن معطيات لقطاع الجمارك والضرائب الخاصة التابع لوزارة الاقتصاد إلى أن واردات إسبانيا من المغرب استقرت في 153.5 مليون أورو في 2013، قبل أن تنتقل إلى 199.6 مليون أورو في 2014، ثم إلى 274.7 مليون أورو في 2015، و340.6 مليون أورو في 2016.

وخلال السنة الماضية، تقدم المغرب على فرنسا، ثاني مصدر لإسبانيا للفواكه والخضر بصادرات بلغت قيمتها 256.2 مليون أورو، تليها البرتغال (139 مليونا)، وهولاندا (119 مليونا) وبلجيكا (88 مليونا).